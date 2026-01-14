Συγκεκριμένα δύο μαθητές του 1ου Λυκείου ήρθαν στα χέρια την ώρα του σχολάσματος, παίζοντας μπουνιές, ενώ στον καυγά αρχικά ανακατεύτηκε ένας ακόμη μικρότερος μαθητής. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων στο lamiareport.gr ο καυγάς συνεχίστηκε κι έξω από το προαύλιο στην βόρεια πλευρά του συγκροτήματος με την εμπλοκή κι άλλων μαθητών, πιθανότατα εξωσχολικών, που είχαν κληθεί από κάποιον εμπλεκόμενο.

Όλα αυτά μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων μαθητών, αλλά και καθηγητών, όπως ανέφερε στο LamiaReport αυτόπτης μάρτυρας, οι οποίοι δεν έκαναν κάτι να σταματήσουν τον καυγά.

Στο σημείο, μετά από τηλεφώνημα περιοίκου, έφτασαν μηχανές της ΔΙΑΣ και περιπολικά, με τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου να έχουν εξαφανιστεί.

40 περίπου λεπτά αργότερα, έτερο τηλεφώνημα περίοικου στο κέντρο της αστυνομίας, κινητοποίησε και πάλι τους περιπολούντες αστυνομικούς, καθώς δύο μεγάλες παρέες από νεαρά άτομα, είχαν συγκεντρωθεί στο παρκάκι της Αμφιθέας. Δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, αλλά και ένας ακόμη σταθμός, έφτασαν εκ νέου στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ίχνος έντασης στις συγκεκριμένες παρέες.

Δυστυχώς ελάχιστες ημέρες από την καταγγελία μητέρας στο LamiaReport για το τεράστιο πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και στη Λαμία. Όπως είχε καταγγείλει και η συγκεκριμένη μητέρα, αλλά και άλλοι γονείς στην ηλεκτρονική εφημερίδα, το κακό ξεκινά από την οικογένεια που δεν έχει πλήρη εικόνα για τα παιδιά της ή δεν παίρνει σοβαρά τα γεγονότα.

Πηγή: skai.gr

