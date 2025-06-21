Λάρισα: Πώς έπιασαν τον καθηγητή καρδιοχειρουργό για «φακελάκι» 2.500 ευρώ

Συνελήφθη, την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025, νοσοκομειακός ιατρός, κατηγορούμενος για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

«Χθες συνελήφθη, μετά από καταγγελία ασθενούς, καθηγητής καρδιοχειρουργός στο ΠΓΝ Λαρίσης, διότι ζήτησε 2.500€ από ασθενή για να πραγματοποιήσει προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και προσθέτει πως:

«Τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα και ακυρώσαμε όλα τα χειρουργεία του. Λυπούμαι πραγματικά που ενώ έχουμε δώσει ήδη και την δυνατότητα άσκησης παραλλήλου ιδιωτικού έργου και επιπλέον χρήματα με τα απογευματινά χειρουργεία, υπάρχουν ακόμη ασυνείδητοι γιατροί που εκμεταλλεύονται την δύσκολη στιγμή των ασθενών και των οικογενειών τους. Δεν έχουν καμία θέση στο ΕΣΥ αυτοί οι λίγοι επίορκοι! Εάν αποδειχθεί αυτή η καταγγελία, πραγματικά Ντροπή του και σε όποιον άλλον το κάνει».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας νοσοκομειακός ιατρός, κατηγορούμενος για απλή συνέργεια σε δωροληψία.

Ειδικότερα, η σύλληψη του ιατρού πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού των 2.500 ευρώ, το οποίο είχε απαιτήσει από συγγενή ασθενούς πριν και μετά την πραγματοποίηση ιατρικής πράξης.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του σε ακόμα μία περίπτωση δωροληψίας ύψους 2.500 ευρώ.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του συλληφθέντα, πέραν του προσημειωμένου ποσού, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 11.250 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

