Συνελήφθησαν 5 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση πετρελαϊκών και λοιπών ενεργειακών προϊόντων, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης Αγαθών και Αντικειμένων, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης καθώς και της Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν οι 5 κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την αγορά πετρελαιοειδών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επιπλέον -17- άτομα – «πελάτες» της εγκληματικής ομάδας, από τα οποία τα -10- έχουν ταυτοποιηθεί και κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, μέλος της εγκληματικής ομάδας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, χρησιμοποιώντας αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης, προμηθευόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση ποσότητες υγρών καυσίμων από τους έτερους συλληφθέντες – οδηγούς βυτιοφόρων, χωρίς τη νόμιμη έκδοση φορολογικών παραστατικών, παρακάμπτοντας τις σφραγίδες ασφαλείας των δεξαμενών.

Τα εν λόγω καύσιμα προορίζονταν για πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία παραλάμβαναν μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες στα παραστατικά, κάτι το οποίο δεν γινόταν αντιληπτό, καθώς οι ελλείψεις ήταν περιορισμένες (της τάξης των -20- λίτρων ανά διαμέρισμα βυτίου) και θεωρούνταν ως δικαιολογημένες εντός του επιτρεπόμενου τεχνικού περιθωρίου σφάλματος.

Μάλιστα, ένας από τους οδηγούς βυτιοφόρου, είχε εγκαταστήσει στο όχημά του παρεμβολέα ραδιοσυχνοτήτων («JAMMER»), προκειμένου να επεμβαίνει στο νόμιμα εγκατεστημένο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), ούτως ώστε η ιδιοκτήτρια εταιρεία να μην αντιλαμβάνεται τις παρακάμψεις των προκαθορισμένων δρομολογίων που όφειλε να ακολουθήσει με το βυτιοφόρο.

Ακολούθως, ο πρώτος κατηγορούμενος πωλούσε τα καύσιμα σε τρίτους έναντι τιμής χαμηλότερης της λιανικής, χωρίς την έκδοση νόμιμων παραστατικών και εν γνώσει τους ότι αυτά προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να διακινήσουν λαθραία πάνω από 230.000 λίτρα υγρών καυσίμων, με το σύνολο της αξίας τους να ξεπερνά το ποσό των 345.000 ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκομίστηκε ανέρχεται συνολικά στις 288.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και σε άλλους χώρους, παρουσία εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής, με τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείου Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8.600 ευρώ,

πλαστικά δοχεία,

διάφορα αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται για την παράνομη εκφόρτωση καυσίμου (κλειδιά και παρελκόμενα εξαρτήματα),

αυτοσχέδια μεταλλική κατασκευή (τύπου βρυσάκι), πρόσφορη να κουμπώσει σε στόμιο δεξαμενής καυσίμων του βυτιοφόρου οχήματος,

πλήθος αριθμημένων σφραγίδων, που τίθενται κατά την εκφόρτωση του οχήματος με καύσιμο σε κάθε διαμέρισμα του βυτίου,

παρεμβολέας ραδιοσυχνοτήτων και αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.