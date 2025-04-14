Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και επιπλέον χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε γιατρός δημόσιου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που παραπέμφθηκε σε δίκη, ύστερα από καταγγελία ότι ζήτησε και έλαβε «φακελάκι» 300 ευρώ από 56χρονη καρκινοπαθή, με πρόφαση την κάλυψη του κόστους των αναλώσιμων υλικών ενόψει βιοψίας, η οποία επρόκειτο να διενεργηθεί εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο 60χρονος ορθοπεδικός κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για δωροληψία υπαλλήλου, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Είχε συλληφθεί την 1 Απριλίου, ύστερα από επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, όπου απευθύνθηκε με καταγγελία η 56χρονη ασθενής. Τα χρήματα προσημειώθηκαν και όταν παραδόθηκαν στον γιατρό από τον γιο της καταγγέλλουσας ακολούθησε η επέμβαση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη, δηλώνοντας αθώος. «Τα χρήματα τα άφησε στο γραφείο μου ο γιος της ασθενούς, με δική του προτροπή. Εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα στο κινητό τηλέφωνο. Τα έβαλα πρόχειρα στη τσέπη για να πάω να του τα δώσω, φωνάζοντας "περίμενε"», ανέφερε ο γιατρός και πρόσθεσε πως η πόρτα του γραφείου του είναι πάντα ανοιχτή και μπαινοβγαίνουν συνάδελφοί του. «Εάν ήθελα να τελέσω μία παράνομη πράξη, δε θα επέλεγα τον χώρο του γραφείο μου», πρόσθεσε.

Ο ίδιος γιατρός είχε καταδικαστεί μόλις τον περασμένο Οκτώβριο από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης πάλι για δωροληψία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή. Η συγκεκριμένη καταδίκη αφορούσε δύο περιπτώσεις χρηματισμού, ενώ για τις άλλες δύο που περιλαμβάνονταν στην ίδια δικογραφία είχε αθωωθεί.

Με απόφαση του νοσοκομείου τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά την προ ημερών σύλληψή του.

Πηγή: skai.gr

