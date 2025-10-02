Λογαριασμός
Δέντρο έπεσε και τραυμάτισε άνδρα στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός φέρεται να σώθηκε από θαύμα, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο - Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική

Ένας μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε από πτώση δέντρου πριν από λίγο, στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός φέρεται να σώθηκε από θαύμα, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και  3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.

