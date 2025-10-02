Ένας μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε από πτώση δέντρου πριν από λίγο, στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας.
Ο οδηγός φέρεται να σώθηκε από θαύμα, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.
