Έχασε τη ζωή του τελικά ο 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόννους Λάρισας το μεσημέρι της Τρίτης.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά ανταποκρίθηκε στις πρώτες βοήθειες, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επιχείρηση ανάσυρσης διήρκεσε περίπου 12 ώρες, με 27 πυροσβέστες από Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας να συμμετέχουν στην προσπάθεια διάσωσης. Ο συναγερμός σήμανε όταν ένας 77χρονος ειδοποίησε μέσω του 112 για τον εγκλωβισμό σε λαγούμι βάθους δέκα μέτρων.

Ο 53χρονος είχε αρχικά επικοινωνία με τους διασώστες, ωστόσο στο τελικό στάδιο της επιχείρησης παρουσίασε επιδείνωση και τελικά κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αυτοσχέδια σήραγγα βρισκόταν ομάδα 4-5 ατόμων, που φέρεται να έσκαψαν λαγούμι μήκους 22-25 μέτρων αναζητώντας λίρες. Αρκετοί από αυτούς παρουσίασαν ζάλη και δυσφορία, με τον πρώτο που βγήκε να ειδοποιεί τις αρχές. Τα υπόλοιπα μέλη ακολούθησαν λίγο αργότερα, ωστόσο δύο άτομα παραμένουν ασύλληπτα και αναζητούνται.

Παράλληλα, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς αναζητούσε η ομάδα στην περιοχή, καθώς κάτοικοι αναφέρουν ότι τους είχαν δει αρκετές φορές στο σημείο τον τελευταίο μήνα.

Πηγή: skai.gr

