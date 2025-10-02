Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία σε μέρος της γραμμής, καθώς είχε πλημμυρίσει η παραλιακή, λόγω της ισχυρής νεροποντής που έπληξε τα νότια προάστια και άλλες περιοχές της Αθήνας.

Από τα συσσωρευμένα ύδατα είχε προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των τραμ στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου.

Η ανακοίωση της ΣΤΑ.ΣΥ με την οποία ενημέρωσε για τα προβλήματα:

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.





Πηγή: skai.gr

