Φωτιά στο Ηράκλειο - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου.
Στο σημείο για την κατάσβεση, έσπευσαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται πως το έργο της επιχείρησης καταστούν δυσχερές, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε και να καίει μέσα σε καλαμιές, στον «Δρακουλιάρη» ποταμό.
