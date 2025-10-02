Σε τραγωδία με έναν 53χρονο νεκρό εξελίχθηκε χθες η αναζήτηση θαμμένου θησαυρού σε σπηλιά, ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη του Δήμου Τεμπών.

Η κηδεία του άτυχου άνδρα, θα γίνει σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό, από όπου καταγόταν.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα φέρεται να υπέστη κατά την παραμονή του στη σπηλιά κατάρρευση στον πνεύμονα, φέροντας και κάταγμα στο πόδι.

Ωστόσο, οι ιστολογικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη σορό του 53χρονου αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Δεν γνώριζαν κάτι περί χρυσοθηρίας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 52χρονο, είχε φύγει από το χωριό του πριν από τουλάχιστον 15 χρόνια, όπου λειτουργούσε λογιστικό γραφείο και μετακόμισε στον Βόλο. Εκεί φέρεται να εργαζόταν σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ, όντας ευχαριστημένος από τη δουλειά του και διαμένοντας μόνος του, καθώς οι γονείς του είχαν φύγει από τη ζωή.

Όπως ανέφεραν συγχωριανοί του, στο παρελθόν ταξίδευε αρκετά στο εξωτερικό, με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας να είναι στενός συγγενής του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, που μίλησε στο magnesianews.gr, ο 52χρονος ποτέ δεν του είχε αναφέρει, όσες φορές είχαν μιλήσει, για το αν κυνηγούσε θησαυρούς και λίρες.

Όπως είπε, έπεσε από τα σύννεφα μόλις έμαθε το φερόμενο περιστατικό.

Μάλιστα είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο πριν από κάποιο διάστημα, χωρίς να του αποκαλύψει τις προθέσεις του και το ενδιαφέρον του περί αναζητήσεων σε απόκρημνα μέρη. «Πήγε άδικα χαμένος» σχολίασε ο πρόεδρος και συγγενής του θύματος.

Στον εισαγγελέα ο 77χρονος - Άφαντα τα δύο αδέρφια

Ο 52χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων ένας 77χρονος από τον Αλμυρό, και δύο αδέλφια που φέρονται πως διέμεναν σε περιοχή κοντινή στη Λάρισα.

Οι τέσσερις εμφανίζονται σε μαρτυρίες κατοίκων των Γόννων να παρακολουθούν αρχικά το σημείο της σπηλιάς σε περιοχή ανάμεσα στον οικισμό και την Καλλιπεύκη του Δήμου Τεμπών, ακολουθώντας έναν γνωστό μύθο, ο οποίος έχει και στο παρελθόν προσελκύσει και άλλους επίδοξους χρυσοθήρες, για χρυσές λίρες είτε από την περίοδο της Τουρκοκρατίας είτε από την Κατοχή.

Οι τέσσερις φίλοι δεν είχαν ζητήσει την προβλεπόμενη άδεια από τις Αρχές.

Πίστευαν πως οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει το προηγούμενο διάστημα για έναν κρυμμένο θησαυρό στη σπηλιά ήταν αξιόπιστες. Αποφάσισαν να το τολμήσουν, αλλά όταν συνειδητοποίησαν τις δυσκολίες, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο 77χρονος νοσηλεύτηκε και, μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα δίδυμα αδέρφια παραμένουν άφαντα από χθες το απόγευμα.

