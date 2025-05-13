Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για θέαση πειρατικού τηλεοπτικού περιεχομένου στο σπίτι του

Για παράνομη θέαση πειρατικού τηλεοπτικού περιεχομένου μέσα στο σπίτι καταδικάστηκε κάτοικος Θεσσαλονίκης από το Ε’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στις 8 Μαΐου 2025. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και σε χρηματική ποινή για τα έξοδα της δίκης.

Η υπόθεση αφορούσε παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ. 343/2002 περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και ο κατηγορούμενος έβλεπε πειρατικό περιεχόμενο του (σε δύο χώρους του διαμερίσματός στο σαλόνι και υπνοδωμάτιοΠ. Το πλημμεληματικό σκέλος της υπόθεσης είχε διαχωριστεί από το κακουργηματικό για να μην παραγραφεί.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος στην ακροαματική διαδικασία, επισήμανε ότι τελούσε σε πλάνη, επειδή είχε συνάψει σύμβαση με εταιρεία πειρατικών συνδρομών μέσω διαδικτύου που θεωρούσε ότι είχε τα νόμιμα δικαιώματα. Η υπεράσπιση προχώρησε ακόμη πιο μακριά, προβάλλοντας ως αυτοτελή νομικό ισχυρισμό τη συγγνωστή πλάνη, χαρακτηρίζοντας τον κατηγορούμενο ως "χρήσιμο ηλίθιο", δηλαδή ως κάποιον που, χωρίς δόλο, χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του από άλλους και ότι δεν γνώριζε. Στο άκουσμα αυτό μάλιστα υπήρξε μεγάλη απορία του κόσμου μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ωστόσο, το Δικαστήριο, με την καθοριστική συμβολή της Εισαγγελέως, απέρριψε τη λογική της "άγνοιας ως άφεση". Κρίθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του επειδή "δεν ήξερε" ή επειδή φάνηκε αφελής. Η δικαστική κρίση ήταν σαφής: η άγνοια του νόμου δεν αθωώνει – και ο ισχυρισμός του «αναγκαίου ηλίθιου» δεν θεμελιώνει αθώωση.

Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει με έμφαση ότι η παρακολούθηση πειρατικού περιεχομένου, ακόμη και σε επίπεδο "θεατή", συνιστά ποινικά διωκόμενη πράξη. Δεν αρκεί η επίκληση «δεν ήξερα», ούτε η προβολή ρόλου θύματος. Η ευθύνη βαραίνει τον τελικό χρήστη που επιλέγει να παρακάμψει τους νόμιμους παρόχους. Το κακουργηματικό σκέλος της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 8 Ιουνίου 2026, και η παρούσα δίκη λειτουργεί πλέον ως προάγγελος των ισχυρισμών που θα επανεμφανιστούν.

Σημειώνεται ότι, αν η ίδια υπόθεση είχε λάβει χώρα μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας περί διοικητικών κυρώσεων, ο κατηγορούμενος θα είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με σημαντικό πρόστιμο για τη χρήση πειρατικού περιεχομένου. Ο νόμος πλέον προβλέπει διοικητικά πρόστιμα για τους τελικούς χρήστες, και όχι μόνο για τους διανομείς ή παρόχους παράνομου σήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.