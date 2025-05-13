Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Λάρισας από την άγρια δολοφονία μιας 52χρονης μητέρας από τον 21χρονο γιο της.

Το φρικτό έγκλημα αποκαλύφτηκε μετά από 14 ώρες, όταν γείτονες εντόπισαν τον γιο και τον ξάδερφό του να μεταφέρουν τη σορό της άτυχης γυναίκας, που είχαν τυλίξει μέσα σε παπλώματα. Η γυναίκα φαίνεται πως είχε δολοφονηθεί στις 5:00 τα ξημερώματα και το απόγευμα επιχειρήθηκε η μεταφορά της σορού.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές και πέρασαν χειροπέδες στους δύο νεαρούς λίγο αργότερα, ενώ ο 21χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς πως μαχαίρωσε την μητέρα του μετά από καυγά που είχαν.

Αφού την σκότωσε με μαχαίρι, τότε φέρεται να κάλεσε τον ξάδερφό του και ζήτησε βοήθεια, πιθανώς για την μεταφορά της σορού.

Σύμφωνα με το Mega, για 10-15 μέτρα μετέφεραν την άτυχη γυναίκα στο δρόμο μέχρι να γίνουν αντιληπτοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 21χρονος δεν απασχόλησε τις Αρχές στο παρελθόν για χρήση ναρκωτικών ή ενδοοικογενειακή βία ούτε φέρεται να είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμα τα κίνητρα του άγριου εγκλήματος, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα, Τρίτη στον εισαγγελέα.



«Ακούγονταν φωνές για βοήθεια», λένε στο larissanet γείτονες του θύματος που είναι συγκλονισμένοι από το έγκλημα.

Δείτε τις μαρτυρίες τους:

