Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα καθώς 52χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο συγγενικά πρόσωπα, ο γιος της γυναίκας και ο ανηψιός της. Το έγκλημα φέρεται να έγινε στις 5:00 τα ξημερώματα από τον γιο της και στη συνέχεια το απόγευμα ήρθαν να πάρουν τη γυναίκα την οποία την είχαν τυλιγμένη με σεντόνι και πάπλωμα όμως τους κατάλαβαν οι γείτονες και κάλεσαν την αστυνομία.

Η γυναίκα ηλικίας 52 ετών φαίνεται ότι δολοφονήθηκε σήμερα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και εντοπίσθηκε το άψυχο σώμα της κοντά στο σπίτι της, στην οδό Λεωνίδου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίοικοι και γείτονες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την Αστυνομία, όταν αντιλήφθηκαν ότι οι δύο νεαροί προσπαθούσαν να μεταφέρουν εκτός οικίας το άψυχο σώμα της γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και ιατροδικαστής.

Επειτα από καταδίωξη συνελήφθησαν σε μικρή σχετικά απόσταση οι δύο νεαροί.

Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζονται τόσο τα κίνητρα της δολοφονίας όσο και ο χρόνος του θανάτου της 52χρονης γυναίκας, διότι μπορεί και να συνέβη πολύ νωρίτερα σήμερα και η απόπειρα μεταφοράς του θύματος να έγινε αργά απόψε και γι' αυτό αναμένεται να γίνει εξέταση και από ιατροδικαστή.

Από τους αστυνομικούς διερευνώνται τα κίνητρα για τη δολοφονία της γυναίκας.

