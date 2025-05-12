Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στη Λάρισα: 52χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή από μαχαιριές - Συνελήφθησαν ο γιος και ο ανηψιός της (Βίντεο και φωτογραφίες)

Το έγκλημα φέρεται να έγινε στις 5:00 τα ξημερώματα - Την είχαν τυλιγμένη με σεντόνι και πάπλωμα - Έχουν συλληφθεί ο γιος της γυναίκας και ο ανηψιός της

UPDATE: 21:01
Έγκλημα στη Λάρισα

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα καθώς 52χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο συγγενικά πρόσωπα, ο γιος της γυναίκας και ο ανηψιός της. Το έγκλημα φέρεται να έγινε στις 5:00 τα ξημερώματα από τον γιο της και στη συνέχεια το απόγευμα ήρθαν να πάρουν τη γυναίκα την οποία την είχαν τυλιγμένη με σεντόνι και πάπλωμα όμως τους κατάλαβαν οι γείτονες και κάλεσαν την αστυνομία.

Η γυναίκα ηλικίας 52 ετών φαίνεται ότι δολοφονήθηκε σήμερα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και εντοπίσθηκε το άψυχο σώμα της κοντά στο σπίτι της, στην οδό Λεωνίδου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίοικοι και γείτονες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την Αστυνομία, όταν αντιλήφθηκαν ότι οι δύο νεαροί προσπαθούσαν να μεταφέρουν εκτός οικίας το άψυχο σώμα της γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και ιατροδικαστής.

Επειτα από καταδίωξη συνελήφθησαν σε μικρή σχετικά απόσταση οι δύο νεαροί.

Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζονται τόσο τα κίνητρα της δολοφονίας όσο και ο χρόνος του θανάτου της 52χρονης γυναίκας, διότι μπορεί και να συνέβη πολύ νωρίτερα σήμερα και η απόπειρα μεταφοράς του θύματος να έγινε αργά απόψε και γι' αυτό αναμένεται να γίνει εξέταση και από ιατροδικαστή.

Από τους αστυνομικούς διερευνώνται τα κίνητρα για τη δολοφονία της γυναίκας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Λάρισα

Λάρισα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα γυναίκα μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark