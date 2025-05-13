Ένας 14χρονος συνελήφθη χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος όχι μόνο οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα, αλλά παραβίασε και ερυθρούς σηματοδότες ενώ μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα! Μάλιστα αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε σήματα αστυνομικών, οι οποίο τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας και να του περάσουν χειροπέδες.

Σημειώνεται πως κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δεκατέσσερα (14) άτομα, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν στερούμενα σχετικής άδειας ικανότητας.

Μεταξύ των συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονται και ο 14χρονος καθώς και 21χρονος, ο οποίος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή Χαριλάου, κατείχε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.