Στην ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε ένας 46χρονος άνδρας μετά την καταγγελία 24χρονου ότι του επιτέθηκε με μαχαίρι στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ στην παραπάνω περιοχή και προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας παρήγγειλε ψυχιατρική εξέταση και μετά το πόρισμά της οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του 24χρονου, ο 46χρονος του επιτέθηκε ξαφνικά και χωρίς συγκεκριμένο λόγο, χτυπώντας τον αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια τον χαράκωσε στο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση, που γίνεται από το συγκεκριμένο άτομο στην περιοχή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε περιστατικά μέσα σε έναν μήνα.

Μάλιστα, πριν λίγες μέρες ο 46χρονος επιτέθηκε και σε άλλον νεαρό. Την περίοδο των Χριστουγέννων ο ίδιος 46χρονος, όπως αναφέρουν μάρτυρες, επιτέθηκε σε έναν 60χρονο, που περίμενε το λεωφορείο στη στάση.

