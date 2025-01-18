Στην ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε ένας 46χρονος άνδρας μετά την καταγγελία 24χρονου ότι του επιτέθηκε με μαχαίρι στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη.
Ο 46χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ στην παραπάνω περιοχή και προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας παρήγγειλε ψυχιατρική εξέταση και μετά το πόρισμά της οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική.
Σύμφωνα με την μαρτυρία του 24χρονου, ο 46χρονος του επιτέθηκε ξαφνικά και χωρίς συγκεκριμένο λόγο, χτυπώντας τον αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια τον χαράκωσε στο πρόσωπο.
Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση, που γίνεται από το συγκεκριμένο άτομο στην περιοχή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε περιστατικά μέσα σε έναν μήνα.
Μάλιστα, πριν λίγες μέρες ο 46χρονος επιτέθηκε και σε άλλον νεαρό. Την περίοδο των Χριστουγέννων ο ίδιος 46χρονος, όπως αναφέρουν μάρτυρες, επιτέθηκε σε έναν 60χρονο, που περίμενε το λεωφορείο στη στάση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.