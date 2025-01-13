Τσούκαλη στον ΣΚΑΪ για τον 39χρονο αγνοούμενο στη Λάρισα: «Τον είδε ένα ζευγάρι»

Για 15η ημέρα, οι αρχές ψάχνουν στην Λάρισα τον 39χρονο Βασίλη, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του το απόγευμα της 30ης Δεκεμβρίου 2024 και έκτοτε αγνοείται.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ο οποίος συμμετέχει στις έρευνες για λογαριασμό της οικογένειας του 39χρονου βρίσκεται από χθες στη Λάρισα, καθώς ήρθε σε επαφή με ένα ζευγάρι που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 39χρονο Βασίλη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» αποκάλυψε:

«Εχω έρθει εκτάκτως στη Λάρισα και έχω συναντήσει ένα ζευγάρι που είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που είδαν τον 39χρονο στο ποτάμι, σε σημείο πολύ πιο κάτω από κει που τον κατέγραψαν τελευταία φορά οι κάμερες. Δεν μίλησαν μαζί του αλλά ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Τους έχω φέρει σε επαφή με την αστυνομία. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο» είπε χαρακτηριστικά ο ιδιωτικός ερευνητής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.