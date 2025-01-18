e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών της εβδομάδας 20 έως 24 Ιανουαρίου 2025

Συνολικά 90.338.489,95 ευρώ θα καταβληθούν σε 125.549 δικαιούχους από τις 20 έως τις 24 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 24.538.489,95 ευρώ σε 55.624 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων) και

- από τις 20 έως τις 24 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 29.000.000 ευρώ σε 48.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

