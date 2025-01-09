Εξαφάνιση 39χρονου στη Λάρισα: Στο σημείο μηδέν οι έρευνες 

Αγνοούμενος για 11η μέρα εξακολουθεί να είναι ο 39χρονος Βασίλη Καλογήρου, γιος της εισαγγελέως που ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς αφού βγήκε πεζός για μία βόλτα την προπαραμονή Πρωτοχρονιάς, 30 Δεκεμβρίου 2024.

Με sonar, drones και σκύλους ψάχνουν εναγωνίως τον 39χρονο, ο οποίος παραμένει άφαντος, σε μία υπόθεση που ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης έχει χαρακτηρίσει ως την πιο μυστηριώδη εξαφάνιση που έχει δει - με τέτοιον βαθμό δυσκολίας - στα 35-40 χρόνια καριέρας του.

Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ, πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ, διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εθελοντές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών Λάρισας, διενεργούν έρευνες που εστιάζουν στον Πηνειό ποταμό, όπου από κάμερες παραπήνειων καταστημάτων φαίνεται πως έχει καταγραφεί η διέλευση του αγνοούμενου το απόγευμα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Επίσης, έχει ζητηθεί από την αστυμονία το βινετοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ και τον ΟΣΕ της Λάρισας, για να ερευνηθεί εάν ο 39χρονος έφυγε με λεωφορείο η τρένο από την πόλη.

Το σενάριο να έχει καταφύγει σε μοναστήρι βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι, οι έρευνες και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται αλλά με δυσκολίες καθώς ισχύει το «άβατο».

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ «χτενίζουν» την περιοχή περιμετρικά του Πηνειού αλλά και την κοίτη του ποταμού – όπου εθεάθη για τελευταία φορά ο αγνοούμενος - χωρίς να έχει βρεθεί προς το παρόν οπουδήποτε ίχνος του 39χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το τι έχει συμβεί και οι επόμενες ώρες θεωρούνται από κρίσιμες έως και καθοριστικές για την πορεία και την έκβαση της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος πως είναι γιος της εισαγγελέως Πρωτοδικών που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Συγκεκριμένα, είναι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Η εν λόγω δίωξη δεν αφορά αυτό καθαυτό το έγκλημα των Τεμπών και τη μετωπική σύγκρουση τρένων, αλλά το γεγονός ότι μπαζώθηκε το σημείο του δυστυχήματος.

«Δεν τίθεται θέμα απαγωγής - Ίσως βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή»

Σε ερώτηση για το αν εξετάζεται σενάριο απαγωγής, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τσούκαλης απάντησε αρνητικά.

Όπως είπε:

«Ένα σενάριο είναι να βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, δηλαδή μάρτυρας σε μια παράνομη υπόθεση. Είναι ένα άτομο υψηλής ενσυναίσθησης, δεν θα σφύριζε αδιάφορα αν έβλεπε έναν καβγά, έναν βιασμό ή μια χειροδικία.

Ένα δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να έγινε κάποιο ατύχημα. Βέβαια στην εξίσωση πρέπει να τα βάλουμε όλα και να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας για να μπορούμε να κάνουμε την έρευνα όσο καλύτερα μπορούμε».

Τέλος, υπογράμμισε πως η οικογένεια δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι ο 39χρονος έφυγε οικειοθελώς, πράγμα με το οποίο συμφωνεί και ο ίδιος.

«Ο Βασίλης είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του, δεν είχε λόγο να το κάνει αυτό. Οι επαφές, εισερχόμενες-εξερχόμενες, στο κινητό του ήταν προς την οικογένειά του, στο φιλικό περοβάλλον και στα σχολεία τα οποία εργάζεται στην Καστοριά. Ο Βασίλης έφυγε με καλή διάθεση από το σπίτι, πρέπει να το πούμε αυτό».



