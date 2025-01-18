Σάλος έχει προκληθεί στον Βόλο ένα ζευγάρι που προσπαθεί να λύσει τις διαφορές τους στα δικαστήρια και η αιτία ήταν κάποια... ερωτικά βοηθήματα που η βρήκε η σύζυγος στο αυτοκίνητο του άντρα της.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το ζευγάρι στον Βόλο, από τις τρυφερές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κατέληξε στα δικαστήρια, γιατί ο σύζυγος ήταν άπιστος. Η σύζυγος «απάντησε» στην αδιαφορία για την ίδια και τα δύο παιδιά τους, με έρευνα στο αυτοκίνητό του για να βρει πειστήρια της νέας απιστίας και ανακάλυψε σεξουαλικά βοηθήματα. Αυτό στάθηκε η αιτία να ξεσπάσει πόλεμος στο σπίτι με τον σύζυγο να την απειλεί πως εάν κινηθεί δικαστικά εναντίον του θα ζητήσει εγκλεισμό της στην ψυχιατρική και θα της πάρει τα παιδιά.

«Θα σε βγάλω τρελή, δεν θα ξαναδείς τα παιδιά, να με προσέχεις εμένα θα σου κάνω μεγάλο κακό» φέρεται να της είπε το πρόσωπο που έχει διευθυντική θέση σε δημοτική επιχείρηση. Η σύζυγος που αποκάλυψε πως δεν αντέχει άλλο τις εξωσυζυγικές του σχέσεις αλλά και το γεγονός ότι αποφάσισε να ζητήσει τον εγκλεισμό της, κατέθεσε μήνυση εναντίον του.

Έφτασαν στα δικαστήρια

Το ζευγάρι βρέθηκε χθες Παρασκευή (17.01.2025) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με την σύζυγο να κατηγορεί τον άνδρα για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η σύζυγος κατέθεσε πως βρήκε στο αυτοκίνητο που μεταφέρει τα παιδιά τους μια τσάντα με σεξουαλικά βοηθήματα. «Ήταν το βράδυ της Τρίτης. Τον ξύπνησα και τον έβρισα», κατέθεσε.

Προκειμένου να αποφύγει την οργή της συζύγου του, ο κατηγορούμενος έβαλε σε μία βαλίτσα μία μπλούζα και ένα παντελόνι και έφυγε από το σπίτι, αλλά δεν πήγε πολύ μακριά. Πήγε να κοιμηθεί στο κατάστημα που διατηρούν, στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου διαμένουν.Κατήγγειλε ότι την έβρισε και την απείλησε

Μετά από περίπου δύο ώρες, η γυναίκα άκουσε θόρυβο στο κατάστημα και κατέβηκε να δει τι συμβαίνει, όταν αντίκρισε τον σύζυγό της να κάθετα στον καναπέ. Εκείνος άρχισε να την βρίζει και να την απειλεί. Όταν του ανακοίνωσε πως θα καλέσει την αστυνομία, δεν την πίστεψε. «Ένα μηδενικό είσαι. Αν το κάνεις θα σε βγάλω τρελή, θα σου πάρω τα παιδιά, θα σε ξεσκίσω», της είπε και προχώρησε απειλητικά προς το μέρος της.

Η σύζυγος τρομοκρατημένη, όπως ισχυρίστηκε κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, καταθέτοντας μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Στο δικαστήριο ο άνδρας είπε πως δεν απατά την σύζυγό του και τα σεξουαλικά βοηθήματα ήταν για δική του χρήση. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως την έβρισε και υποστήριξε πως το έκανε επειδή τον ξύπνησε με ουρλιαχτά και δεν φάνηκε να τον ακούει όταν της ζήτησε να τον αφήσει ήσυχο να κοιμηθεί και να το συζητήσουν για τα «ευρήματά» της το πρωί.

Όπως ισχυρίστηκε, την προηγούμενη Δευτέρα είχε συμφωνήσει με την γυναίκα του να λάβουν διαζύγιο μετά από 19 χρόνια γάμου. Ήθελε να φύγει από το σπίτι και να έχουν την συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους. Ο ίδιος ανέφερε πως, το περιστατικό της Τρίτης συνέβη γιατί εκείνη δεν μπορεί να διαχειριστεί το διαζύγιο.

Τελικώς, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το «gegonota.news», η Εισαγγελέας αθώωσε τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής με την οποία κατηγορούταν, καθώς η φράση “θα σου πάρω τα παιδιά” δεν είναι απειλή προς την ζωή της συζύγου του όπως ορίζει ο νόμος και δεν είναι ικανή για να προκαλέσει τρόμο.

