Επεισοδιακά ξεκίνησε η μέρα στη Λάρισα με τη φάρσα για βόμβα το πρωί στο τραπεζικό υποκατάστημα της Optima στην Κεντρική πλατεία, επεισοδιακά συνεχίζεται με νέο απειλητικό τηλεφώνημα στην αστυνομία για τρεις βόμβες (!) στο Τελωνείο (γέφυρα στην οδό Φαρσάλων).

Οι αρχές απέκλεισαν το πρωί την Κεντρική πλατεία και οι αστυνομικοί μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ερεύνησαν το σημείο χωρίς τελικά να εντοπίσουν κάτι επικίνδυνο.

Η κινητοποίηση των Αρχών το βράδυ της Μ. Τετάρτης είναι επίσης πολύ μεγάλη με ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο όπως επίσης τρία πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Για μια ακόμη φορά εξειδικευμένα σκυλιά της αστυνομίας «χτενίζουν» την περιοχή.

Η αστυνομία έχει απομονώσει την περιοχή κλείνοντας τους δρόμους πέριξ του Τελωνείου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Φαρσάλων.

Κάθε παρόμοιο περιστατικό, αξιολογείται αυστηρά από τις αρχές λόγω του περιστατικού με την έκρηξη βόμβας στα γραφεία της Hellenic Train στην Αθήνα πριν μερικές ημέρες, καθώς η Λάρισα βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της υπόθεσης των Τεμπών.

Η αστυνομία βρίσκεται σε εγρήγορση και γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος για κάθε ύποπτο περιστατικό καθώς υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ότι αφορά τα Τέμπη και την πόλη της Λάρισας.

