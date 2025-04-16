Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το απόγευμα της Μ. Τετάρτης στις Αγροτικές φυλακές Τίρυνθας, σύμφωνα με argolikeseidhseis.gr.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής, ενώ στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τουλάχιστον 4 τραυματίες στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για νοσηλεία.

Πηγή: skai.gr

