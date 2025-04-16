Εισαγγελική πρόταση για παράταση προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού

Την παράταση της προσωρινής κράτησης του Νίκου Ρωμανού και των υπολοίπων 4 κατηγορουμένων για την έκρηξη στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, για ακόμη έξι μήνες, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα, με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός υποστηρίζει πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για να παραταθεί η προφυλάκιση τόσο του 32χρονου όσο και των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Στην εισαγγελική πρόταση, φαίνεται να γίνεται αναφορά στη σακούλα πάνω στην οποία εντοπίστηκε αποτύπωμα του Νίκου Ρωμανού, με αποτέλεσμα να καταστεί κατηγορούμενος.

Συγκεκριμένα, φέρεται να επισημαίνει ως σημαίνον αποδεικτικό στοιχείο πως το κινητό αυτό αντικείμενο, δηλαδή η σακούλα, είχε κυκλοφορήσει το 2022 διευρυμένα στην αγορά.

Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει με βούλευμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.