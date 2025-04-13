Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας δύο 19χρονοι που στις 4 τα ξημερώματα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μαζί με ακόμη δύο φίλους τους, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πήρε φωτιά έξω από το κέντρο της πόλης.

Το Ι.Χ πήρε φωτιά εν κινήσει, επενέβη η πυροσβεστική, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ διασωλήνωσε στο σημείο τον έναν από τους τραυματίες. Στο νοσοκομείο οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και του δεύτερου σοβαρά τραυματισμένου αγοριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες στη συμβολή των οδών Αρσάκη και Βεάκη στην περιοχή του Μεζούρλου, όταν το όχημα ήταν εν κινήσει. Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και επιχείρησαν έξι άνδρες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες για τις πρώτες βοήθειες στο εφημερεύον χθες βράδυ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.