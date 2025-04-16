Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ευαισθητοποίησης, ενόψει της Κυριακής του Πάσχα για την οποία «σφάζονται πάνω από 2 εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια» όπως αναφέρουν, πραγματοποιούν αυτή την ώρα vegans στο Σύνταγμα.

Την κινητοποίηση κάλεσε η ΜΚΟ Vegan Life με σύνθημα «η σφαγή δεν είναι αγάπη», η οποία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε χωρίς θύματα. Μεγάλη Τετάρτη, 18:30, πλατεία Συντάγματος. Φοράμε μαύρα».

«Η Vegan Life είναι μια vegan οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2016. Ήρθαμε σήμερα εδώ για τέταρτη φορά, για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των αρνιών και των κατσικιών που σφάζονται για το Πάσχα. Πάνω από 2 εκατομμύρια ζώα σφάζονται μόνο για την Κυριακή του Πάσχα και εμείς ζητάμε τον κόσμο να σκεφτεί πως μπορεί να γιορτάσει το Πάσχα, να βρεθούν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, απλά να φάνε πιο ειρηνικά, χωρίς να σκοτωθούν ζώα για αυτή τη μέρα» δήλωσε η Έλλη Στούρνα, εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η Vegan Life καλεί την Κυριακή του Πάσχα σε ένα εναλλακτικό τραπέζι στο κτήμα της Inspira, στο Αλεποχώρι Μεγάρων. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα «να δοκιμάσουν λαχταριστές και θρεπτικές vegan δημιουργίες», με 5 έως 10 ευρώ το πιάτο «και να γιορτάσουν τη μέρα με σεβασμό προς όλα τα έμβια όντα» επισημαίνει η ΜΚΟ.

Η μέρα στο κτήμα της Inspira δεν υπόσχεται μόνο καλό φαγητό, αλλά και μια εμπειρία σύνδεσης με τη φύση, με άλλες και άλλους ανθρώπους και με έναν τρόπο ζωής που προάγει τη συμπόνοια και την ηρεμία».



Πηγή: skai.gr

