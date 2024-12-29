Ένα ακόμη απίστευτο συμβάν ακραίας βίας έλαβε χώρα στο λόφο του Φρουρίου στη Λάρισα, έξω από νυχτερινό κατάστημα διασκέδασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε ξημερώματα Σαββάτου, όταν έξω από το μπαρ βρισκόταν ο 27χρονος μαζί με έναν φίλο του και μία κοπέλα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποιος από άλλη παρέα - τουλάχιστον - δύο ανδρών, φέρεται να είπε κάτι απευθυνόμενος στην κοπέλα. Ακολούθησε λογομαχία και… σύρραξη με τον 27χρονο να μαχαιρώνεται στον μηρό από κάποιον της άλλης παρέας.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο 27χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου.

Του πρωτοφανούς περιστατικού έχει επιληφθεί η αστυνομία που αναζητεί τον δράστη, αλλά και τα ακριβή αίτια του καυγά που οδήγησαν στο μαχαίρωμα.

Πηγή: skai.gr

