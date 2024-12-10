Ένας 39χρονος ημεδαπός, γεννημένος στη Γεωργία, δέχτηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα ο οποίος κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Ο 39χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το απόγευμα σήμερα στο Καπάνι (την παλιότερη παραδοσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης), στη συμβολή των οδών Βλάλη με Μενεξέ, όταν ο 39χρονος δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση από τον άγνωστο άνδρα παρουσία περαστικών, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Ο δράστης, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

