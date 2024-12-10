Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Το μαχαίρωμα στο Καπάνι που σόκαρε τους περαστικούς

Επίθεση από άγνωστο άνδρα με αιχμηρό αντικείμενο δεχθηκε 39χρονος στην παραδοσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης - Η Αστυνομία αναζητά τον δράστη

Άνδρας με μαχαίρι

Ένας 39χρονος ημεδαπός, γεννημένος στη Γεωργία, δέχτηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα ο οποίος κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Ο 39χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το απόγευμα σήμερα στο Καπάνι (την παλιότερη παραδοσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης), στη συμβολή των οδών Βλάλη με Μενεξέ, όταν ο 39χρονος δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση από τον άγνωστο άνδρα παρουσία περαστικών, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Ο δράστης, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: επίθεση με μαχαίρι Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark