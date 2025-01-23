Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κινητοποίηση αγροτών: Επεισόδια στον Ε65 στην Καρδίτσα- Η αστυνομία έριξε χημικά (βίντεο)

Η ένταση προκλήθηκε όταν οι αγρότες επιχείρησαν να κλείσουν τον δρόμο με τα τρακτέρ - Τελικά ανέβηκαν στον Ε 65 όπου πραγματοποιούν συνέλευση για τις κινήσεις τους

Αγρότες ένταση

Ένταση προκλήθηκε στο μπλόκο των αγροτών στον Ε65 όταν επιχείρησαν να κλείσουν το δρόμο με τα τρακτέρ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο επιχείρησαν να τους εμποδίσουν κάνοντας ρίψη δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Πάνο Γαρουφαλιά που βρίσκεται στο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους αγρότες να προσεγγίσουν τον δρόμο με τα τρακτέρ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να ξεκινήσουν τα επεισόδια.  

αγροτες

αγροτες

Έγινε χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης αλλά οι αγρότες πεζοί από παράπλευρα σημεία κατάφεραν να ανέβουν στο δρόμο.]

αγροτες

Τελικά, υπήρξε συνεννόηση και οι αγρότες ανέβηκαν στον Ε 65 όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιούν συνέλευση για τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες επεισόδια Καρδίτσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark