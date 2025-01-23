Ένταση προκλήθηκε στο μπλόκο των αγροτών στον Ε65 όταν επιχείρησαν να κλείσουν το δρόμο με τα τρακτέρ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο επιχείρησαν να τους εμποδίσουν κάνοντας ρίψη δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Πάνο Γαρουφαλιά που βρίσκεται στο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους αγρότες να προσεγγίσουν τον δρόμο με τα τρακτέρ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να ξεκινήσουν τα επεισόδια.

Έγινε χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης αλλά οι αγρότες πεζοί από παράπλευρα σημεία κατάφεραν να ανέβουν στο δρόμο.]

Τελικά, υπήρξε συνεννόηση και οι αγρότες ανέβηκαν στον Ε 65 όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιούν συνέλευση για τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

