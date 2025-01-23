Λογαριασμός
Τμήμα πολεμικού αεροσκάφους εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Ηράκλειο

Εκτιμάται πως το εύρυμα είναι από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - Εντοπίστηκε σε βάθος 25 μέτρων και μεταφέρθηκε στην προβλήτα 6 του λιμένα Ηρακλείου

Πολεμικό αεροσκάφος

Τμήμα πολεμικού αεροσκάφους, πιθανότατα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Λινοπεραμάτων Ηρακλείου, από αλιευτικό σκάφος.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο, με τη σειρά του, ενημέρωσε το υπουργείο Πολιτισμού και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το εύρημα εντοπίστηκε σε βάθος 25 μέτρων πριν από λίγες ημέρες και ήδη έχει μεταφερθεί στην προβλήτα 6 του λιμένα Ηρακλείου. 

Μετά από συνεννόηση των αρμοδίων, το εύρημα αναμένεται να μεταφερθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

