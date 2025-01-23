Τμήμα πολεμικού αεροσκάφους, πιθανότατα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Λινοπεραμάτων Ηρακλείου, από αλιευτικό σκάφος.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο, με τη σειρά του, ενημέρωσε το υπουργείο Πολιτισμού και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το εύρημα εντοπίστηκε σε βάθος 25 μέτρων πριν από λίγες ημέρες και ήδη έχει μεταφερθεί στην προβλήτα 6 του λιμένα Ηρακλείου.

Μετά από συνεννόηση των αρμοδίων, το εύρημα αναμένεται να μεταφερθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.