Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη μάχη δίνει ο Μίμης Δομάζος - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

«Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς του» αναφέρειται στο ιατρικό ανακοινωθέν

Μίμης Δομάζος

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, «ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο μετά την ανάνηψη και κατόπιν σε αγγειοπλαστική στεφανιαίων με παράλληλη τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας.

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μίμης Δομάζος Ερυθρός Σταυρός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark