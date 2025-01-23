Ένα αποτρόπαιο συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Ψαχνά Ευβοίας όταν άγνωστοι έκαψαν 4 σκυλάκια σε κάδους σκουπιδιών.

Στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Live You, μεταδόθηκαν σοκαριστικές εικόνες με τους κάδους να βρίσκονται στις φλόγες.

Εθελοντές επενέβησαν να σβήσουν τη φωτιά χωρίς να αντιληφθούν το τραγικό γεγονός. Το πρωί αποκαλύφθηκε ότι δίπλα στους κάδους υπήρχαν 4 κουτάβια.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εντοπιστούν οι δράστες

Πηγή: skai.gr

