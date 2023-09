Λάρισα: Ένταση και δακρυγόνα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Δείτε βίντεο Ελλάδα 19:13, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τους απομακρύνουν το πλήθος ενώ το θερμόμετρο ανέβηκε όταν κάποιοι επιχείρησαν να ξεφουσκώσουν τα λάστιχα λεωφορείου της αστυνομίας