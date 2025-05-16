Έγκλημα στη Λάρισα: Προφυλακίστηκε ο 21χρονος μητροκτόνος

Προφυλακίστηκε ο 21χρονος που δολοφόνησε την 52χρονη μητέρα του. Ο καθ' ομολογίαν μητροκτόνος οδηγήθηκε σήμερα στις ανακριτικές Αρχές για την απολογία του, ενώ απολογείται και ο 22χρονος ξάδερφός του, με τον οποίον κουβάλησαν μαζί τη σορό της άτυχης γυναίκας για να την κρύψουν.

Ο δράστης έφτασε στα Δικαστήρια Λάρισας, με σκυμμένο το κεφάλι και αμίλητος, συνοδεία μεγάλης αστυνομικής δύναμης.

«Τσακωθήκαμε για οικονομικούς λόγους. Μου έλεγε ότι δεν δουλεύω και είμαι τεμπέλης. Με κατηγορούσε ότι όπου πάω για δουλειά με διώχνουν. Εκνευρίστηκα. Πήρα ένα κουζινομάχαιρο και την κάρφωσα πολλές φορές», είχε δηλώσει ο 21χρονος μητροκτόνος, αφού οδηγήθηκε με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, στον εισαγγελέα.

«Πήρα τηλέφωνο τον ξάδερφό μου να με βοηθήσει να βγάλω κάτι μπάζα από το σπίτι, γιατί δεν μπορούσα μόνος μου», είπε επίσης ο 21 ετών μητροκτόνος.

Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία καθώς και κατοχής και χρήση ναρκωτικών.

Η απολογία του 22χρονου ξαδέλφου - «Τι μπάζα μου λες; Σκότωσες τη μάνα σου;»

Ο ξάδερφός του, που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, από πλευράς του είχε καταθέσει: «Καλά του λέω τυλιγμένα με πάπλωμα έχεις τα μπάζα; Κατά τη μεταφορά μέσα από το πάπλωμα βγήκε το πόδι της θείας μου. Άρχισα να φωνάζω έντρομος και να του λέω 'τι μπάζα μου λες; Σκότωσες τη μάνα σου;'»

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 52χρονη γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον 25 χτυπήματα στον θώρακα. Ο μητροκτόνος χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι με λάμα 10 εκ., το οποίο στη συνέχεια ξεφορτώθηκε σε κάδο απορριμάτων.

Πηγή: skai.gr

