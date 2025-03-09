Στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών της Hellenic Train, βρέθηκαν τα τμήματα της καμπίνας της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη σύγκρουση στα Τέμπη και μάλιστα -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- επρόκειτο χθες να «συναρμολογηθούν».

Ο εντοπισμός των τμημάτων της καμπίνας αποτελεί σημαντική πτυχή της έρευνας για τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με δεδομένο ότι στο πρόσφατο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) η επίμαχη καμπίνα φέρεται να έχει «εξαφανιστεί» μετά τη σύγκρουση, ενισχύοντας τη νεότερη εκδοχή ότι το «παράνομο φορτίο», το «άγνωστο καύσιμο, δε μεταφερόταν στα ανοιχτά βαγόνια με τις λαμαρίνες, αλλά είχε τοποθετηθεί στην «εξαφανισμένη» καμπίνα. Κατά τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, επίσης, από τη φωτιά που προκλήθηκε, λόγω του άγνωστου καυσίμου μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, έχασαν τη ζωή τους 5 έως 8 επιβάτες, οι οποίοι κάηκαν, ενώ επιβίωσαν της σύγκρουσης.

Στο πόρισμα, λοιπόν, του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και στη σελίδα 40 διευκρινίζεται ότι η καμπίνα του πίσω οδηγού της μηχανής φαίνεται να είναι αποκομμένη από το υπόλοιπο όχημα και δεν μπορεί να εντοπιστεί πλήρως οπουδήποτε ανάμεσα στα συντρίμμια, εκτός από ένα μικρό μέρος της οροφής και του επάνω προβολέα. Χθες το πρωί βρέθηκαν εκ νέου στο Κουλούρι, τόσο οι πυροσβέστες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι εντόπισαν τα τμήματα (κάθισμα κ.λπ.) της καμπίνας και μάλιστα επρόκειτο να τα «συναρμολογήσουν», προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αν η παραμόρφωση της δεύτερης μηχανής οφείλεται στη σύγκρουσή της με το πίσω βαγόνι (σ.σ. το πρώτο) που μετέφερε λαμαρίνες ή σε καύση από τη φωτιά. Ο εντοπισμός, ωστόσο, των τμημάτων της καμπίνας διαψεύδει την εκδοχή της… «εξαφάνισής» της και πλέον ο εφέτης-ανακριτής θα περιμένει την έκθεση της αυτοψίας του κλιμακίου της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Σημειώνεται πως το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, μαζί με κλιμάκιο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, βρέθηκε από το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (φωτ.) στο Κουλούρι, στο πλαίσιο της εκ των πραγμάτων επιβεβλημένης πραγματογνωμοσύνης που παρήγγειλε ο εφέτης-ανακριτής, μετά και τη νέα διάσταση που έθεσε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κατά τη δημοσιοποίησή του μόλις προ δέκα ημερών, στις 27 Φεβρουαρίου 2025.

Η έκθεση αυτοψίας

Από την προχθεσινή αυτοψία που έγινε παρουσία του εφέτη-ανακριτή, μέλη του μικτού κλιμακίου της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν δείγματα από τα συντρίμμια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακό έλεγχο στη Χημική Υπηρεσία Αθηνών.

Όταν ο χημικός έλεγχος ολοκληρωθεί, τότε το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα παραδώσει την έκθεσή του στον εφέτη-ανακριτή, για να απαντηθεί έτσι το κρίσιμο, για την πορεία της ανάκρισης, ερώτημα αν η πίσω καμπίνα της δεύτερης μηχανής διαλύθηκε λόγω της σύγκρουσης με τη φορτάμαξα που μετέφερε λαμαρίνες ή λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε (σ.σ. από το «άγνωστο καύσιμο») μετά τη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Να σημειωθεί, τέλος, ότι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας και θυμάτων παράλληλα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, όπως και οι συνδικαλιστές του κλάδου, έχουν αντιδράσει έντονα στην εκδοχή το «άγνωστο καύσιμο» να κρυβόταν στην καμπίνα της μηχανής, καταθέτοντας, μάλιστα, αίτημα για αυτοψία στο Κουλούρι.

Πηγή: eleftheria,gr

