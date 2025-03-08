Μεγάλη κινητοποίηση καταγράφεται το μεσημέρι του Σαββάτου, προκειμένου ένα αγοράκι τριών ετών να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το παιδάκι έχει χτυπήσει στο κεφάλι και διασωληνώθηκε, ώστε να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, το συμβάν έγινε πριν από λίγο στην περιοχή της Χαραυγής Λάρισας, κοντά σε παιδική χαρά στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, όπου το παιδάκι – υπό άγνωστες συνθήκες – παρασύρθηκε από όχημα.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε το παιδάκι να διακομιστεί στο ΓΝΛ. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ κλήθηκαν να διευκολύνουν την τάχιστη διακομιδή στο Νοσοκομείο.

Το αγοράκι έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Τα ακριβή αίτια υπό τα οποία έγινε το συμβάν, τα διερευνά η Τροχαία Λάρισας.

Πηγή: Larissanet.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.