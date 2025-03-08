Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έφτασε διασωληνωμένο και σε σταθερή κατάσταση το 3χρονο αγόρι, το οποίο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή της Χαραυγής, κοντά σε παιδική χαρά στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας.

Εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, ενώ αναμένεται βάση πρωτοκόλλου να γίνει και δεύτερη αξονική. Η πρώτη κρίθηκε ότι είναι καλή από τους γιατρούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.