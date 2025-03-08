Λογαριασμός
Διασωληνωμένο και σε σταθερή κατάσταση το 3χρονο αγόρι στη Λάρισα - Καλή κρίθηκε η πρώτη αξονική από τους γιατρούς

Εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, ενώ αναμένεται βάση πρωτοκόλλου να γίνει και δεύτερη αξονική - Η πρώτη κρίθηκε ότι είναι καλή από τους γιατρούς

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έφτασε διασωληνωμένο και σε σταθερή κατάσταση το 3χρονο αγόρι, το οποίο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή της Χαραυγής, κοντά σε παιδική χαρά στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας.

Εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, ενώ αναμένεται βάση πρωτοκόλλου να γίνει και δεύτερη αξονική. Η πρώτη κρίθηκε ότι είναι καλή από τους γιατρούς.

