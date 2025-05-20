Σε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 20.000 ευρώ χρηματική ποινή, χωρίς αναστολή, για πειρατεία συνδρομητικών καναλιών καταδικάστηκε ένας Έλληνας 50 ετών από το Μονομελές Εφετείο Λάρισας, χτες, Δευτέρα.

Ο άνδρας δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αναζητείται για να εκτίσει την ποινή του. Η εισαγγελέας, είχε προτείνει ακόμα αυστηρότερη ποινή: 8 έτη κάθειρξης και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, φανερώνοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται πλέον το αδίκημα της πειρατείας επί του οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που επιβάλλεται τέτοια ποινή.

Το δικαστήριο πείστηκε για την ανάμειξη του κατηγορούμενου σε μεγάλο κύκλωμα παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού σήματος, από την πληθώρα των αποδεικτικών στοιχείων, που βρέθηκαν στην κατοχή του. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν δόθηκε αναστολή επί της επιβληθείσας ποινής, αλλά αντιθέτως συνοδεύτηκε από διάταξη άμεσης σύλληψης και φυλάκισης του καταδικασθέντος.

Οι χιλιάδες πάρανομοι συνδρομητές-τελικοί χρήστες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, είναι ανάστατοι υπό το φόβο των διοικητικών προστίμων, αλλά και των ποινικών προεκτάσεων της συγκεκριμένης υποθέσεως.

