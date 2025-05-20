Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον λαοφιλή μουσικό κλαρίνου, Άρη Μουγκοπέτρο ο οποίος ανακοίνωσε με ανάρτησή του, ότι τα χειρότερα πέρασαν καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στο δεξί του μάτι.

Ο Μουγγοπέτρος ζει δύσκολες ώρες μετά τη μεγάλη περιπέτεια που είχε όταν έσκασε στα χέρια του, τη Δευτέρα του Πάσχα σε γλέντι στην Αχαΐα κροτίδα, με τραγική συνέπεια να ακρωτηριαστούν τα δύο του δάκτυλα και να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι.

Ευτυχώς, οι εξελίξεις δεν χειροτέρεψαν την κατάστασή του καθώς μετά από μια επιπλοκή κινδύνευε να χάσει και το 10% της όρασης που είχε στο δεξί του οφθαλμό.

Στην ανάρτησή του, ανέβασε φωτογραφία με τον γιατρό που έκανε την επέμβαση τον οποίο ευχαριστεί που τον βοήθησε.

Η ανάρτηση:

«Ευχαριστώ το θεό που μου έστειλε σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και με βοήθησαν με τον καλύτερο τρόπο να κρατήσω το φως μου στο δεξί μου μάτι! Κύριε Χαράλαμπέ, κύριε Γεράσιμε σας αγαπώ με όλη μου τη δύναμη».

Πηγή: skai.gr

