Λάρισα: 47χρονη έχασε τη ζωή της έξω από Κέντρο Υγείας

Μία γυναίκα 47 ετών έχασε τη ζωή της τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα η άτυχη γυναίκα διαμαρτυρήθηκε για πόνους και συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όμως λίγο πριν εισέλθει σε αυτό έχασε τη «μάχη» με τον θάνατο, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών.

Πηγή: skai.gr

