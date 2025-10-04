Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Αργυρούπολη.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μοτοσυκλέτα η οποία κινούταν επί της οδού Αργυρουπόλεως, με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της, και έπεσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

