Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, ομάδες κουκουλοφόρων συνεπλάκησαν με διμοιρίες των ΜΑΤ, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη. Οι άγνωστοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς εκτοξεύοντας μολότοφ, πέτρες και ξύλα και προκαλώντας ένταση και ζημιές.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η αστυνομία προχώρησε σε 13 προσαγωγές ατόμων.

Πηγή: skai.gr

