Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία για τα Τέμπη, από τα διόδια των Μαλγάρων ως το σημείο της τραγωδίας - Δείτε φωτογραφίες

Φτάνοντας στο σημείο του δυστυχήματος, δεκάδες μοτοσικλετιστές τέλεσαν τρισάγιο και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων

UPDATE: 14:53
μοτοπορεια

Συμβολική μοτοπορεία, από τα διόδια των Μαλγάρων έως τα Τέμπη, το σημείο όπου πριν από δύο χρόνια σημειώθηκε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10:30 το πρωί δεκάδες μοτοσικλετιστές από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Φτάνοντας στο σημείο του δυστυχήματος τέλεσαν τρισάγιο και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

μοτοπορεια

tebi

tempi

Σε όλη τη διάρκεια της μοτοπορείας στην εθνική οδό υπήρχε συνοδεία της αστυνομίας για την ασφάλεια των μοτοσικλετιστών. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

