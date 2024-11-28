Σήμερα, 28 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, το κέντρο της Αθήνας θα φορέσει τα γιορτινά του και στην πλατεία Συντάγματος θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα ξεκινήσουν μια σειρά από εκδηλώσεις μέσα στην πόλη. Το έλατο 20 μέτρων προέρχεται από φυτώριο στον Ταξιάρχη Χαλκιδική. Θα το ανάψει στις 18:00 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε εκδήλωση που θα έχει παρουσιαστές τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Νεφέλη Φασούλη και την Athens Big Band. Η γιορτινή εκδήλωση της φωταγώγησης θα είναι ανοιχτή σε όλους, καθώς θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τον Πολύβιο Κοσμάτο.

Με επίκεντρο το χριστουγεννιάτικο έλατο, που φέτος αριθμεί τα περισσότερα στολίδια, ο στολισμός ολόκληρης της πόλης εμπνέεται από την παιδική φαντασία. Ειδικά η πλατεία Συντάγματος μεταμορφώνεται σε σκηνικό βγαλμένο από κλασικά παραμύθια, γεμάτο αμέτρητα αστέρια, ξωτικά και ήρωες όπως ο καρυοθραύστης. Υιοθετώντας φωτισμό LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μειώνεται το οικολογικό αποτύπωμα των εορτών, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον 55% εξοικονόμηση ενέργειας.

Περισσότερες περιοχές και τοπόσημα της πόλης θα φωτιστούν, όπως η οδός Ερμού, από τη Φωκιανού έως την Αιόλου, το Πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπελόκηπους, ο Οικισμός Παπανδρέικα, το Πάρκο Δρακόπουλου, η οδός Τραλλέων και οι δύο είσοδοι του Εθνικού Κήπου, αξιοποιώντας τον στολισμό των προηγούμενων ετών σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Τέλος, για πρώτη φορά θα τοποθετηθεί Φωτεινή Πύλη με παραστάτες τους Καρυοθραύστες στην είσοδο της Ερμού από το Σύνταγμα.

Το 20 μέτρων φυσικό έλατο του φυτωρίου, μετά τις γιορτές, θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της. Μέρος των στολιδιών του είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ΡΕΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

