Ένας 44χρονος επιδειξίας συνελήφθη την Πέμπτη έξω από νηπιαγωγείο στου Ρέντη, αφού έκανε άσεμνες χειρονομίες τόσο στα παιδιά όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ η διευθύντρια του νηπιαγωγείου την ώρα του περιστατικού βρίσκονται στο προαύλιο όλα τα παιδιά καθώς ασχολούνται με μια εξωτερική δραστηριότητα.

Επικράτησε αναστάτωση με τις πράξεις του δράστη και η υπεύθυνη νηπιαγωγός κάλεσε άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μετά από 15 λεπτά και συνέλαβαν τον 44χρονο λίγα μέτρα μακριά από το νηπιαγωγείο.

Πρόκειται για έναν Έλληνα, κάτοικο της περιοχής και δεν είναι η πρώτη φορά που έκανε αντίστοιχες πράξεις.

Πηγή: skai.gr

