Ένας 63χρονος αγρότης από το χωριό Κομποτάδες μεταφέρεται με εγκαύματα στο νοσοκομείο της Λαμίας που του προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια του να ελέγξει μία φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις παρυφές του χωριού, 12 χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας.

Ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν έχουν ελέγξει την φωτιά μαζί με εθελοντές από το χωριό. Η πυρκαγιά έκαψε ένα στρέμμα ελαιοπερίβολο και ξερά χόρτα ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 63χρονος έχει εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.