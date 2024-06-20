Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος Αριστοτέλη εντάχθηκε στο δίκτυο υδατοδρομίων της χώρας

Στη δημιουργία Υδατοδρομίου και Υδάτινου Πεδίου στην Ουρανούπολη και αντιστοίχως Υδάτινου Πεδίου στην Ιερισσό, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, αποσκοπεί η υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που υπέγραψαν ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος και η επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια», Μαρία Τόκτωρ.

Η ένταξη του Δήμου Αριστοτέλη σε δίκτυο δρομολογίων υδροπλάνων, με υποδομές υποδοχής σε δύο σημεία της παράκτιας ζώνης, θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στους μόνιμους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες να μετακινούνται με ένα γρήγορο, ευέλικτο και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Με τη σύμβαση που υπεγράφη, ο δήμος αναθέτει στην εταιρεία τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, με στόχο το εγχείρημα να φτάσει σε φάση λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και εντός του 2025.

«Οι πρώτοι ωφελούμενοι της ένταξης της Ιερισσού και της Ουρανούπολης σε δίκτυο δρομολογίων υδροπλάνων, θα είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι μας, που θα απολαμβάνουν τις ευκολίες αεροπλοΐας στο κατώφλι τους. Ο δήμος μας θα συνδεθεί με ένα δίκτυο υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα διευκολύνει φοιτητές και τους γονείς τους, ασθενείς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους, θα διευκολύνει τους δημότες έστω και απλά ως ταξιδιώτες. Και φυσικά, ο τόπος μας ως τουριστικός προορισμός βρίσκει έναν μεγάλο σύμμαχο που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες και διευρύνει τις προοπτικές μας», δήλωσε ο δήμαρχος κ. Βαλιάνος.

Από την πλευρά της η κ.Τόκτωρ υπογράμμισε πως «το Υδατοδρόμιο και τα Υδάτινα Πεδία θα αποτελέσουν πρωτοποριακές πύλες εισόδου στα λιμάνια Ουρανούπολης και Ιερισσού και θα συνδράμουν κομβικά στην ποιοτική ανάπτυξη της περιοχής του δήμου Αριστοτέλη και ευρύτερα της Χαλκιδικής. Τα υδροπλάνα θα πραγματοποιούν διάφορα είδη πτήσεων: τακτικές και έκτακτες επιβατικές, περιηγητικές, νοσοκομειακές, φορτίου, κ.λ.π. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τη συνδρομή που θα παρέχουν τα υδροπλάνα στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού καθώς θα προσφέρουν μια πρωτοποριακή συγκοινωνιακή επιλογή για του επισκέπτες του Αγίου Όρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

