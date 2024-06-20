Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Πάτημα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα 112 για τη Δάρδιζα

Αναζωπύρωση σημειώθηκε και στο μέτωπο της φωτιάς στη Δάρδιζα Αργολίδας, όπου εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν προς Θερμησία και Πετροθάλασσα.

Στο σημείο επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 19 οχήματα.

Φωτιές καίνε επίσης σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Ποταμιά Σπάρτης, στο Σιγούνι Καλαβρύτων και τους Κομποτάδες Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.