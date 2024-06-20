Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Πάτημα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Μήνυμα 112 για τη Δάρδιζα
Αναζωπύρωση σημειώθηκε και στο μέτωπο της φωτιάς στη Δάρδιζα Αργολίδας, όπου εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν προς Θερμησία και Πετροθάλασσα.
Στο σημείο επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 19 οχήματα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 20, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στην #Αργολίδα
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δάρδιζα απομακρυνθείτε προς #Θερμησία & #Πετροθάλασσα #Ερμιόνης
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Φωτιές καίνε επίσης σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Ποταμιά Σπάρτης, στο Σιγούνι Καλαβρύτων και τους Κομποτάδες Λαμίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.