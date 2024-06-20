Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μήνυμα 112 για αναζωπύρωση στη Δάρδιζα

Στους κατοίκους της Δάρδιζας εστάλη μήνυμα να μετακινηθούν

πυροσβεση

Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Πάτημα. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα 112 για τη Δάρδιζα

Αναζωπύρωση σημειώθηκε και στο μέτωπο της φωτιάς στη Δάρδιζα Αργολίδας, όπου εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν προς Θερμησία και Πετροθάλασσα.

Στο σημείο επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 19 οχήματα.

Φωτιές καίνε επίσης σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Ποταμιά Σπάρτης, στο Σιγούνι Καλαβρύτων και τους Κομποτάδες Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark