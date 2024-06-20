Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύλληψη για αγροτοδασική πυρκαγιά στο Δρυμώνα Μαγνησίας

Θα επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο

Πυροσβεστική

Συνελήφθη σήμερα, 20 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ), της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στο Δρυμώνα Μαγνησίας.

Στην γυναικά θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Φωτιά Πυρκαγιά Μαγνησία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark