Συνελήφθη σήμερα, 20 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ), της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στο Δρυμώνα Μαγνησίας.

Στην γυναικά θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.