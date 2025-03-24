Τραγωδία στον Λεήμονα Λακωνίας με μία 15χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop, στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου που κατέληξε σε κανάλι εντοπίστηκε η 15χρονη που ήταν δεμένη με τη ζώνη, ενώ εντός του οχήματος ήταν και οι γονείς της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η 15χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 14:30 το μεσημέρι, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεήμονα – παραλίας Λεήμονα, όταν το αυτοκίνητο περνούσε από γέφυρα του ποταμού Βασιλοπόταμου. Το όχημα εξετράπη δεξιά της πορείας του, προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και κατέληξε στο ποτάμι.

Κατά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου στα κιγκλιδώματα της γέφυρας τραυματίστηκε και ένας 48χρονος που καθόταν στο σημείο.

Οι γονείς της 15χρονης βγήκαν από το αυτοκίνητο χωρίς να έχουν τραυματιστεί, ωστόσο η 15χρονη εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες που δημοσίευσε το notospress.gr, το βάθος του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο είναι σημαντικό. Το όχημα αναποδογύρισε κατά την πτώση και βυθίστηκε πλήρως στα νερά.

Το αστυνομικό τμήμα Ευρώτα διενεργεί προανάκριση ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στη σορό του άτυχου κοριτσιού.

Πηγή: skai.gr

