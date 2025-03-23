Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στους Καλλιανούς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην πυροσβεστική υπηρεσία Καρύστου για φωτιά σε δασική έκταση, στη βόρεια πλευρά της περιοχής.

Στην περιοχή σπεύδουν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρα, ενώ πιθανώς οι δυνάμεις να ενισχυθούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές δηλώσεις του προέδρου της κοινότητας Καλλιανών, Δημήτρη Βλάχου στο evima.gr η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στη θέση Πήλιουρι σε δύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και έχει ήδη ενημερωθεί η πυροσβεστική.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι των Καλλιανών στο evima.gr «η φωτιά είναι μεγάλη ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είμαστε πολύ ανήσυχοι γιατί υπάρχουνε κοπάδια και έχουνε βγει βοσκοί με φακούς στα χέρια να μαζέψουν τα πρόβατα».

