Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή λαγκάδι Σερρών

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή λαγκάδι Σερρών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει Σσυνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

