Το λουλούδι που ζει για πάντα, φυτρώνει μόνο στη Χύτρα Κυθήρων

Έχουν το βενετσιάνικο όνομα sempreviva (για πάντα ζωντανό), ζουν για πάντα και η συγκομιδή τους γίνεται κάθε Μάιο - Ιούνιο πάνω στα απόκρημνα βράχια μιας βραχονησίδας

Κύθηρα

Όσοι έχετε πάει στα Κύθηρα, σίγουρα θα έχετε δει αυτά τα χρυσοκίτρινα λουλούδια σε μπουκέτα ή στεφανάκια που πωλούνται στα τοπικά καταστήματα.

Έχουν το βενετσιάνικο όνομα sempreviva (για πάντα ζωντανό), ζουν για πάντα και η συγκομιδή τους γίνεται κάθε Μάιο με Ιούνιο πάνω στα απόκρημνα βράχια μιας βραχονησίδας στα νότια του νησιού.

Η κλιματική αλλαγή (λιγότερη υγρασία, μεγαλύτερες θερμοκρασίες) απειλεί το λουλούδι.

