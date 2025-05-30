Όσοι έχετε πάει στα Κύθηρα, σίγουρα θα έχετε δει αυτά τα χρυσοκίτρινα λουλούδια σε μπουκέτα ή στεφανάκια που πωλούνται στα τοπικά καταστήματα.

Έχουν το βενετσιάνικο όνομα sempreviva (για πάντα ζωντανό), ζουν για πάντα και η συγκομιδή τους γίνεται κάθε Μάιο με Ιούνιο πάνω στα απόκρημνα βράχια μιας βραχονησίδας στα νότια του νησιού.

Η κλιματική αλλαγή (λιγότερη υγρασία, μεγαλύτερες θερμοκρασίες) απειλεί το λουλούδι.

Πηγή: skai.gr

